Am Ufer der Zwickauer Mulde wurde in Remse eine Frau tot aufgefunden.
Bild: Andreas Kretschel
Am Ufer der Zwickauer Mulde wurde in Remse eine Frau tot aufgefunden.
Am Ufer der Zwickauer Mulde wurde in Remse eine Frau tot aufgefunden. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Remse: Frau tot in der Zwickauer Mulde gefunden
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Ufer des Flusses haben Passanten eine leblose Frau im Wasser entdeckt. Es könnte sich um eine seit Juni vermisste Rentnerin handeln.

Passanten entdeckten am Montagmorgen in Remse eine schaurige Szene: In der Zwickauer Mulde trieb unweit des Wehres eine leblose Frau im Wasser. Die Feuerwehr Remse und die Kripo bargen die Tote, doch der Arzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Wie lange sie bereits im Wasser lag, ist unklar. Die Polizei will dies durch Untersuchungen klären....
