Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Beweis für den Höhenunterschied: Von Kleinchursdorf ist das Windrad in Oberwiera zu sehen.
Ein Beweis für den Höhenunterschied: Von Kleinchursdorf ist das Windrad in Oberwiera zu sehen. Bild: Andreas Kretschel
Ein Beweis für den Höhenunterschied: Von Kleinchursdorf ist das Windrad in Oberwiera zu sehen.
Ein Beweis für den Höhenunterschied: Von Kleinchursdorf ist das Windrad in Oberwiera zu sehen. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Remse sucht die Bremse: Fünf Argumente gegen den Bau eines XXL-Windrades
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Pläne für den Bau der Anlage im Ortsteil Kleinchursdorf stoßen auf Ablehnung. Die Skepsis wird auch mit dem Futter von 900 Milchkühen und der Ausrüstung der Feuerwehr begründet. Wie es weitergeht.

Ein erwartetes und eindeutiges Votum hat die Abstimmung im Gemeinderat zu den Plänen für den Bau eines XXL-Windrades im Remser Ortsteil Kleinchursdorf gebracht. Das Gremium verweigert dem Bau einer Anlage mit einer Nabenhöhe von 179 Metern die Zustimmung. Die Stellungnahme, die am Montagabend auszugsweise vorgetragen wurde, geht nun an den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
26.09.2025
3 min.
Pläne für XXL-Windrad in Remse: Wie Bürgermeister Karsten Schultz sein Schweigen erklärt
Protest-Schilder gegen das Windrad-Projekt befinden sich unter anderem an der B 175 in Remse.
Das Windrad mit einer Nabenhöhe von 179 Metern soll zwischen Kleinchursdorf und Neukirchen errichtet werden. Der Gemeinderat berät am Montag über seine Stellungnahme. Welche Daumenschrauben es für die Kommunalpolitiker gibt.
Holger Frenzel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
Von Holger Frenzel
2 min.
30.09.2025
2 min.
Kommentar zu Windrad-Projekt und Solarpark-Plänen: Aus dem Rathaus in Waldenburg gibt es keine Hilfe für die Nachbar-Dörfer
Meinung
Redakteur
Das Waldenburger Rathaus: Aus der Töpferstadt muss mehr Input zu Energievorhaben auf den Dörfern kommen.
An Stellungnahmen zu Millionenprojekten feilen Bürgermeister und Gemeinderäte im Ehrenamt. Waldenburg lässt Remse und Oberwiera im Regen stehen, stellt Redakteur Holger Frenzel fest.
Holger Frenzel
Mehr Artikel