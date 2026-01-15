MENÜ
Ende Mai startet neuerlich ein Spendenlauf. Das Foto entstand bei einem früheren Lauf.
Ende Mai startet neuerlich ein Spendenlauf. Das Foto entstand bei einem früheren Lauf.
Glauchau
Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau sucht Bewerber um Spendengeld
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der dritte Spendenlauf startet am 30. Mai. Das Startgeld soll an gemeinnützige Vereine und Initiativen gehen. Wer sich bewerben kann.

Das Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau lädt gemeinnützige Organisationen ein, sich als Spendenempfänger für den dritten Spendenlauf am 30. Mai zu bewerben. Das Startgeld der Teilnehmenden werde an lokale Projekte weitergegeben, wurde aus dem Klinikum mitgeteilt. Bewerben können sich Vereine aus Glauchau, die ihre Gemeinnützigkeit nachweisen...
Mehr Artikel