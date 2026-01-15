Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau sucht Bewerber um Spendengeld

Glauchau
Der dritte Spendenlauf startet am 30. Mai. Das Startgeld soll an gemeinnützige Vereine und Initiativen gehen. Wer sich bewerben kann.
Das Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau lädt gemeinnützige Organisationen ein, sich als Spendenempfänger für den dritten Spendenlauf am 30. Mai zu bewerben. Das Startgeld der Teilnehmenden werde an lokale Projekte weitergegeben, wurde aus dem Klinikum mitgeteilt. Bewerben können sich Vereine aus Glauchau, die ihre Gemeinnützigkeit nachweisen...
