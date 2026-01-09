Scharfe Kanten für sicheren Halt: Wo Schlittschuhe im Landkreis Zwickau einen frischen Schliff bekommen

Die Eislaufsaison ist im vollen Gange. Warum ein guter Schliff Sicherheit bringt, und wo er in der Region angeboten wird.

Sobald die Temperaturen sinken und der Winter Einzug hält, wächst bei vielen die Lust auf eine Runde auf dem Eis. Gefrorene Gewässer in der Region und gut besuchte Eislaufbahnen laden dazu ein, die eigenen Schlittschuhe wieder hervorzuholen. Besonders wer regelmäßig fährt, stellt jedoch schnell fest, dass die Kufen mit der Zeit an Schärfe...