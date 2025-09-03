Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Schließungsgerüchte im Glauchauer Aue-Center: Kaufland und B1 äußern sich

Die Zufahrt aus Richtung Zwickau zum Aue-Center in Glauchau.
Die Zufahrt aus Richtung Zwickau zum Aue-Center in Glauchau. Bild: Stefan Stolp
Die Zufahrt aus Richtung Zwickau zum Aue-Center in Glauchau.
Die Zufahrt aus Richtung Zwickau zum Aue-Center in Glauchau. Bild: Stefan Stolp
Glauchau
Schließungsgerüchte im Glauchauer Aue-Center: Kaufland und B1 äußern sich
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachdem der Lebensmitteldiscounter Aldi im Einkaufszentrum an der Grenayer Straße in Glauchau aufgegeben hat, tauchen Gerüchte über weitere Schließungen auf. Doch was ist da dran?

In Glauchau kursieren Gerüchte, dass der Lebensmitteldiscounter Aldi nicht das einzige Geschäft im Einkaufszentrum Grenayer Straße sei, das aufgegeben hat. Auch Kaufland und der Baumarkt B1 würden im Glauchauer Aue-Center schließen. Beide Handelsriesen haben auf die Anfrage der „Freien Presse“ nun eine eindeutige Antwort gegeben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:08 Uhr
3 min.
Nach Tod von Armani: Wie geht es mit dem Modehaus weiter?
Vergangenes Jahr zeigte sich Armani auf dem Laufsteg mit Leo Dell'Orco und seiner Nichte Roberta. (Archivbild)
Übernahmeangebote lehnte Giorgio Armani ab und setzte auf einen engen Kreis von Vertrauten in seinem Modeimperium. In einem Interview machte er Andeutungen, wie es nach seinem Tod weitergehen könnte.
13.06.2025
2 min.
Aldi-Markt an Greynaer Straße in Glauchau macht zu: Unternehmen nennt Gründe für überraschende Schließung
Der Aldi-Markt im Aue-Center in Glauchau schließt dauerhaft.
Der Supermarkt an der B 175 hat am 14. Juni zum letzten Mal geöffnet. Über das Aus wird mit einem Aufsteller im Eingangsbereich informiert. Es gibt unter anderem Platz-Probleme.
Holger Frenzel
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
01.09.2025
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall in Glauchau
Auf einem Parkplatz in Glauchau ist ein Auto verunglückt.
Bei dem Unfall auf einem Parkplatz entstand auch erheblicher Sachschaden.
Heiko Hößler
09:15 Uhr
2 min.
Weil sich Widerstand lohnt: Preis für Knorr-Betriebsrat in Auerbach
Unilever 2025 im Tarifstreik - hier Betriebsratschef Mario Schädlich mit Thomas Lißner von der NGG. 2024 wurde bereits für den Erhalt von Arbeitsplätzen gestreikt
Weil die Unilever-Knorr-Werker 2024 für ihre Arbeitsplätze auf die Straße gegangen sind, konnte der Standort Auerbach erhalten werden. Der Betriebsrat wurde nun ausgezeichnet.
Cornelia Henze
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel