Schließungsgerüchte im Glauchauer Aue-Center: Kaufland und B1 äußern sich

Glauchau
Nachdem der Lebensmitteldiscounter Aldi im Einkaufszentrum an der Grenayer Straße in Glauchau aufgegeben hat, tauchen Gerüchte über weitere Schließungen auf. Doch was ist da dran?
In Glauchau kursieren Gerüchte, dass der Lebensmitteldiscounter Aldi nicht das einzige Geschäft im Einkaufszentrum Grenayer Straße sei, das aufgegeben hat. Auch Kaufland und der Baumarkt B1 würden im Glauchauer Aue-Center schließen. Beide Handelsriesen haben auf die Anfrage der „Freien Presse“ nun eine eindeutige Antwort gegeben.
