Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Maike Othengrafen hat jetzt die Verantwortung im Waldenburger Schloss.
Maike Othengrafen hat jetzt die Verantwortung im Waldenburger Schloss. Bild: Markus Pfeifer
Maike Othengrafen hat jetzt die Verantwortung im Waldenburger Schloss.
Maike Othengrafen hat jetzt die Verantwortung im Waldenburger Schloss. Bild: Markus Pfeifer
Glauchau
Schloss Waldenburg: Die neue Chefin mit dem äußerst seltenen Namen
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Maike Othengrafen trägt als neue Chefin die Verantwortung im Schloss Waldenburg. Was sie über ihren Familiennamen und ihre Pläne im Schloss erzählt.

Kennen Sie Maike Othengrafen? Das ist die neue Chefin im Waldenburger Schloss. Und ihr Familienname ist in Deutschland äußerst selten. „Nur unsere Familie trägt diesen Namen“, sagt. Und weil ihr Cousin eine Meike geheiratet habe, gebe es nun auch eine Meike Othengrafen. Aber um die soll es in dieser Geschichte nicht gehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:10 Uhr
6 min.
Wie weiter mit Wehrdienst und erstarkter AfD? Das fordert Michael Kretschmer bei Sandra Maischberger
Michael Kretschmer am späten Mittwochabend im Gespräch mit ARD-Talkerin Sandra Maischberger.
In der Bundesregierung gibt es Knatsch um den neuen Wehrdienst und die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern treiben manchem angesichts der starken AfD den Angstschweiß auf die Stirn. Sachsens Landesvater war deshalb zu Gast in der ARD.
Patrick Hyslop
02.10.2025
2 min.
Wie der Todesmarsch in Waldenburg endete
Marian Kretschmer zeigt Teile seiner Graphic Novel, die demnächst erscheinen soll.
In Waldenburger Schloss zeigt das Museum mit einer Sonderausstellung ein Stück fast vergessener Stadtgeschichte.
Stefan Stolp
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
07:04 Uhr
2 min.
Polizei räumt Hausbesetzung im Leipziger Osten
An der Fassade des besetzten Hauses in Leipzig-Einertstraße hängen Transparente.
Nach einer Hausbesetzung im Leipziger Osten ermittelt die Polizei gegen vier Menschen. Unterstützer demonstrierten friedlich.
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
27.08.2025
3 min.
25 Jahre Nacht der Schlösser: Was die Besucher in Westsachsen erwartet
Das Schloss Waldenburg verwandelt sich in eine malerische Kulisse.
Insgesamt elf Schlösser und Burgen beteiligen sich am Samstag an der Nacht der Schlösser. Dabei geht es musikalisch, kulturvoll und emotional zu.
Stefan Stolp
Mehr Artikel