Schloss Waldenburg: Die neue Chefin mit dem äußerst seltenen Namen

Maike Othengrafen trägt als neue Chefin die Verantwortung im Schloss Waldenburg. Was sie über ihren Familiennamen und ihre Pläne im Schloss erzählt.

Kennen Sie Maike Othengrafen? Das ist die neue Chefin im Waldenburger Schloss. Und ihr Familienname ist in Deutschland äußerst selten. „Nur unsere Familie trägt diesen Namen“, sagt. Und weil ihr Cousin eine Meike geheiratet habe, gebe es nun auch eine Meike Othengrafen. Aber um die soll es in dieser Geschichte nicht gehen.