Schock an Glauchauer Ulrich-Villa: Das berühmte Denkmal wird abgerissen

Die Diakonie als neue Eigentümer der denkmalgeschützten Ulrich-Villa in Glauchau lässt das Denkmal abreißen. Zu spät für alle, die für den Erhalt unterschrieben.

Bis Freitag ist von der berühmten Ulrich-Villa in Glauchau nur noch ein großer Schuttberg übrig. Was die neue Eigentümerin der stadtbekannten Villa an der Wettiner-Straße /Ecke Goetheweg schon vor Wochen angekündigt hat, ist nun Gewissheit geworden. Das denkmalgeschützte Gebäude, einst Wohn- und Firmensitz des berühmten Baumeisters...