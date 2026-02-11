Ulrich-Villa in Glauchau: Wie es mit der Abrissfläche weitergehen soll

Glauchau
Nach dem umstrittenen Abriss ist eine Freifläche übrig geblieben. Die Diakonie will sie originalgetreu wieder herrichten, umgestalten und die Mauer erhalten. Doch es fehlt eine wichtige Voraussetzung.
Die Bilder sind bei vielen Glauchauern noch allgegenwärtig: Ein riesiger Abrissbagger frisst sich in das Gemäuer und bring am Ende die denkmalgeschützte Villa zu Fall. Es ist laut, es ist staubig, und später muss man sich erst an den Anblick der frei gewordenen Fläche an der Wettiner Straße/Ecke Goetheweg gewöhnen. Ja, Glauchaus berühmte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.