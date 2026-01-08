MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Schwerer Einbruch in Glauchau: Radsätze im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen

Die Polizei ermittelt zu einem schweren Einbruch in Glauchau.
Die Polizei ermittelt zu einem schweren Einbruch in Glauchau. Bild: Marcus Brandt/dpa
Die Polizei ermittelt zu einem schweren Einbruch in Glauchau.
Die Polizei ermittelt zu einem schweren Einbruch in Glauchau. Bild: Marcus Brandt/dpa
Glauchau
Schwerer Einbruch in Glauchau: Radsätze im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte brachen auf einem Autohausgelände in einen Container ein. Was bisher bekannt ist.

In Glauchau hat es einen schweren Einbruch gegeben. Betroffen war ein Autohaus an der Waldenburger Straße. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, brachen unbekannte Täter gewaltsam einen Container auf, der auf dem Gelände des Autohauses steht. Aus dem Innenraum stahlen sie nach ersten Erkenntnissen 30 Radsätze, deren Wert laut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
05.01.2026
2 min.
Einbruch in der Oberstadt in Glauchau: 17 TV-Geräte gestohlen und Wohnung unter Wasser gesetzt - Feuerwehr zwei Stunden im Einsatz
Update
Die Einbrecher haben in Glauchau auch einen Wasserhahn beschädigt – mit teuren Folgen.
Die Tat wurde am Sonntagvormittag bemerkt. Die Polizei beziffert den Wert des Diebesgutes aus den Monteur-Wohnungen auf 3500 Euro. Der Sachschaden ist dreimal so hoch. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
16:30 Uhr
1 min.
Burgstädter Schulen reagieren auf Unwetterwarnung
Das Burgstädter Gymnasium schickt seine Schüler wegen Glatteisgefahr ins Homeoffice.
Schnee, Regen und Eis sollen laut Wetterprognosen für schwierige Straßenverhältnisse sorgen. Das hat auch Folgen für Schüler und Unterricht.
Uwe Rechtenbach
16:26 Uhr
4 min.
Bauernproteste an Autobahnen gegen EU-Handelsabkommen
Landwirte befürchten unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika.
Traktoren rollen an Autobahn-Auffahrten, Paris erlebt erneut Bauern-Blockaden: Warum der Streit um das Mercosur-Abkommen nicht abebbt.
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
08:57 Uhr
1 min.
Einbruch in Einfamilienhaus im Erzgebirge: Täter erbeuten wertvollen Schmuck
Die Polizei (Symbolfoto) ermittelt nach einem Einbruch in Schneeberg.
Kriminelle sind in ein Haus in Schneeberg eingebrochen. Was bisher noch bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel