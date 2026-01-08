Schwerer Einbruch in Glauchau: Radsätze im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen

Unbekannte brachen auf einem Autohausgelände in einen Container ein. Was bisher bekannt ist.

In Glauchau hat es einen schweren Einbruch gegeben. Betroffen war ein Autohaus an der Waldenburger Straße. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, brachen unbekannte Täter gewaltsam einen Container auf, der auf dem Gelände des Autohauses steht. Aus dem Innenraum stahlen sie nach ersten Erkenntnissen 30 Radsätze, deren Wert laut...