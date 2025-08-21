„Sicherheitstag“ läutet Jubiläum der Glauchauer Grundschule am Rosarium ein

Glauchau
Vor 50 Jahren wurde die Schule am Rosarium in Glauchau eingeweiht. Das wird an insgesamt drei Tagen mit den Kindern gefeiert.
Mit einem „Sicherheitstag“ ist an der Grundschule am Rosarium in Glauchau die Jubiläumsfeier eröffnet worden. Mitglieder des DRK-Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie Beamte der Polizei haben sich am Donnerstagvormittag in der Schule präsentiert. Die Grundschule feiert in diesen Tagen ihr 50-jähriges Bestehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.