„Sicherheitstag“ läutet Jubiläum der Glauchauer Grundschule am Rosarium ein

Vor 50 Jahren wurde die Schule am Rosarium in Glauchau eingeweiht. Das wird an insgesamt drei Tagen mit den Kindern gefeiert.

Mit einem „Sicherheitstag" ist an der Grundschule am Rosarium in Glauchau die Jubiläumsfeier eröffnet worden. Mitglieder des DRK-Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie Beamte der Polizei haben sich am Donnerstagvormittag in der Schule präsentiert. Die Grundschule feiert in diesen Tagen ihr 50-jähriges Bestehen.