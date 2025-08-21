Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Sicherheitstag“ läutet Jubiläum der Glauchauer Grundschule am Rosarium ein

Der Erste-Hilfe-Ausbilder beim DRK, Max Marschall, wurde von den Kindern umringt.
Der Erste-Hilfe-Ausbilder beim DRK, Max Marschall, wurde von den Kindern umringt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
„Sicherheitstag“ läutet Jubiläum der Glauchauer Grundschule am Rosarium ein
Redakteur
Von Stefan Stolp
Vor 50 Jahren wurde die Schule am Rosarium in Glauchau eingeweiht. Das wird an insgesamt drei Tagen mit den Kindern gefeiert.

Mit einem „Sicherheitstag“ ist an der Grundschule am Rosarium in Glauchau die Jubiläumsfeier eröffnet worden. Mitglieder des DRK-Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie Beamte der Polizei haben sich am Donnerstagvormittag in der Schule präsentiert. Die Grundschule feiert in diesen Tagen ihr 50-jähriges Bestehen.
