Skodafahrer stößt in Meerane gegen geparkten Hänger

Ein 80-Jähriger ist mit seinem Skoda auf der Achterbahn verunfallt. Er blieb unverletzt.

Meerane.

Glück im ziemlich großen Unglück hatte ein Autofahrer einen Tag vor Freitag, dem 13., bei einem Zusammenstoß in Meerane. Laut der Sprecherin der Zwickauer Polizeidirektion Karolin Hemp war ein 80-Jähriger mit seinem Skoda am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr auf der Straße Achterbahn aus Richtung Brüderstraße kommend in Fahrtrichtung Hermannstraße unterwegs. Beim Vorbeifahren streifte er einen abgestellten Hänger. Nach dem Zusammenstoß war sein Pkw laut Polizeisprecherin Hemp nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst wurde daraufhin geordert, der den Unfallwagen abschleppte. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Skoda und am Hänger entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro. (kru)