Solarthermie auf Talfahrt: Warum ein Meeraner Unternehmen dennoch nicht aufgibt

Der Meeraner Hersteller von Solarthermie-Modulen STI hat ab 1. Oktober einen neuen Geschäftsführer. Der 37-jährige Etienne Sauppe kennt die schwierige Lage und will da irgendwie raus.

