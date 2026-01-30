Sonderschichten für Stadttechnik in Meerane: Warum die Steile Wand schneefrei gemacht wird

Mitarbeiter der Stadttechnik haben den Schnee am Freitag auf Multicars verladen. Der Umzug führt am Samstag über die geplante Route.

Sonderschichten für die Stadttechnik-Mitarbeiter an der Steilen Wand in Meerane: Sie haben am Freitag an der Kopfsteinpflasterstrecke mit dem 13-prozentigen Anstieg den Schnee auf einem Multicar verladen und abtransportiert. Die Entscheidung ist mit Blick auf die Wetterprognosen gefallen. Es soll verhindert werden, dass sich möglicherweise bei...