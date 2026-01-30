MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Sonderschichten für Stadttechnik in Meerane: Warum die Steile Wand schneefrei gemacht wird

Mitarbeiter der Stadttechnik beräumten die Steile Wand am Freitag.
Mitarbeiter der Stadttechnik beräumten die Steile Wand am Freitag. Bild: Andreas Kretschel
Mitarbeiter der Stadttechnik beräumten die Steile Wand am Freitag.
Mitarbeiter der Stadttechnik beräumten die Steile Wand am Freitag. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Sonderschichten für Stadttechnik in Meerane: Warum die Steile Wand schneefrei gemacht wird
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mitarbeiter der Stadttechnik haben den Schnee am Freitag auf Multicars verladen. Der Umzug führt am Samstag über die geplante Route.

Sonderschichten für die Stadttechnik-Mitarbeiter an der Steilen Wand in Meerane: Sie haben am Freitag an der Kopfsteinpflasterstrecke mit dem 13-prozentigen Anstieg den Schnee auf einem Multicar verladen und abtransportiert. Die Entscheidung ist mit Blick auf die Wetterprognosen gefallen. Es soll verhindert werden, dass sich möglicherweise bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
4 min.
Von der siebten in die vierte Liga: So entwickelte sich Torhüter Felix Neef zum wichtigen Rückhalt des HC Einheit Plauen
Torhüter Felix Neef hatte im Heimspiel gegen Bernburg großen Anteil am überraschenden Unentschieden für den HC Einheit Plauen.
Im Kampf um den Klassenerhalt treffen die Regionalliga-Handballer auf einen direkten Konkurrenten. Ein wichtiger Faktor könnte der 36-jährige Keeper werden, der eigentlich nur Aushilfe ist.
Florian Wißgott
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
27.01.2026
3 min.
Straßenfasching in Meerane: Warum es am Samstag mehr Cateringstände an der Umzugsstrecke gibt
Straßenfasching an der Steilen Wand. Ganz unten gibt es Speisen und Getränke.
Für Besucher sollen zwei weitere Versorgungsstationen aufgebaut werden. Sie befinden sich im unteren Bereich der Steilen Wand und an der Meistereck-Kreuzung.
Holger Frenzel
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
29.01.2026
4 min.
Debütanten, Top-Plätze und „Flotter Dreier“ zum Sonderpreis: Was Besucher zum Straßenfasching in Meerane wissen müssen
Dicht an dicht stehen die Besucher zum Straßenfasching – hier im unteren Bereich der Steilen Wand. 2025 waren rund 15.000 Besucher an der Strecke.
Eine Kleinstadt im Landkreis Zwickau verwandelt sich am Samstag zu Sachsens Narren-Hauptstadt. Was Meteorologen vorhersagen, wie teuer Getränke sind und wo auch nach Mitternacht gefeiert wird.
Holger Frenzel
13:02 Uhr
3 min.
Preuß beendet Biathlon-Karriere nach der Saison
Franziska Preuß ist aktuelle Weltmeisterin in der Verfolgung. (Archivbild)
Deutschlands Biathletinnen verlieren ihre Vorzeigeathletin. Franziska Preuß macht am Saisonende Schluss - und hinterlässt ein großes Loch.
Thomas Wolfer und Sandra Degenhardt, dpa
Mehr Artikel