Spenden-Schwalbe statt Trabi und Traktor: Warum Udo Friedrich aus Meerane auf zwei Rädern unterwegs ist

Glauchau
Der 55-Jährige, der als Werbebotschafter seiner Heimatstadt gilt, macht nun auch auf die Arbeit des Kinderhospizes aufmerksam. Er sagt: „Gesunde Kinder sind ein unbezahlbares Geschenk.“
Traktor und Trabi bleiben häufig in der Garage. Udo Friedrich aus Meerane ist – vor allem in den Sommermonaten – auf zwei statt vier Rädern unterwegs. Der Mann, der gern als Werbebotschafter von Meerane bezeichnet wird, rollt auf einer Spenden-Schwalbe des Kinderhospiz Mitteldeutschland über die Straßen. Er darf das E-Modell nun ein Jahr...
