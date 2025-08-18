Spenden-Schwalbe statt Trabi und Traktor: Warum Udo Friedrich aus Meerane auf zwei Rädern unterwegs ist

Der 55-Jährige, der als Werbebotschafter seiner Heimatstadt gilt, macht nun auch auf die Arbeit des Kinderhospizes aufmerksam. Er sagt: „Gesunde Kinder sind ein unbezahlbares Geschenk.“

Traktor und Trabi bleiben häufig in der Garage. Udo Friedrich aus Meerane ist – vor allem in den Sommermonaten – auf zwei statt vier Rädern unterwegs. Der Mann, der gern als Werbebotschafter von Meerane bezeichnet wird, rollt auf einer Spenden-Schwalbe des Kinderhospiz Mitteldeutschland über die Straßen. Er darf das E-Modell nun ein Jahr...