Straßenbau Am Trützschler in Glauchau geplant

Glauchau
Die sandgeschlämmte Straße in der Glauchauer Oberstadt wird asphaltiert.
Die Straßenbauarbeiten Am Trützschler in Glauchau kosten voraussichtlich knapp 154.000 Euro. Das hat die Ausschreibung für die Erneuerung der Fahrbahn und die Auswechslung der Stromleitungen ergeben. Der Technische Ausschuss hat zugestimmt, den Auftrag an das Unternehmen HTR GmbH aus Lugau zu vergeben. Auf die Stadt Glauchau entfallen knapp...
