MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Talstraße in Glauchau soll auf Vordermann gebracht werden.
Die Talstraße in Glauchau soll auf Vordermann gebracht werden. Bild: Andreas Kretschel
Die Talstraße in Glauchau soll auf Vordermann gebracht werden.
Die Talstraße in Glauchau soll auf Vordermann gebracht werden. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Straßenbau in Glauchau: Jetzt kommt die Talstraße an die Reihe
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Glauchau soll die Talstraße auf Vordermann gebracht werden. Das klappt aber nur unter zwei Voraussetzungen.

Im Frühjahr soll es schon losgehen. Die Talstraße in Glauchau, ein wichtiges Verbindungsstück vom Scherberg in Richtung Tiergehege, Freibad, Friedhof und auch Krankenhaus, soll auf Vordermann gebracht werden. Betroffen ist das Stück von der Schlachthofstraße hinauf bis zur Lungwitzer Straße. Allerdings ist das gesamte Vorhaben der Stadt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:48 Uhr
1 min.
EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
Die US-Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland ist Grund für den Stopp. (Archivbild)
Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im...
16:48 Uhr
5 min.
Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
Die Beschuldigte soll Kontakt in die russische Botschaft unterhalten haben.
Eine Agentin, zwei Ex-Bundeswehrangehörige und ein Kontakt in der russischen Botschaft? Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionage für Moskau - und lässt eine Verdächtige festnehmen.
Jacqueline Melcher, Anne-Beatrice Clasmann und Carsten Hoffmann, dpa
13.01.2026
3 min.
Neuer Deal in Glauchau: Wohnungsgesellschaft vermietet Halle für Baufahrzeuge
Der Glauchauer Bauhof wird eine neue Fahrzeughalle bekommen.
Die Stadtbau und Wohnungsgesellschaft in Glauchau investiert anstelle der Stadt Glauchau in eine Fahrzeughalle für den Bauhof. Warum es anders offenbar nicht geht.
Stefan Stolp
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
05.12.2025
4 min.
„Ein Stück Geschichte entfernt“: In der Glauchauer Fußgängerzone fehlt die Litfaßsäule
Dort, wo in der Glauchauer Fußgängerzone der Pflanzkübel steht, befand sich eine der letzten Litfaßsäulen in der Stadt.
Mit der Litfaßsäule an der Leipziger Straße in Glauchau verschwand eine der letzten ihrer Art in Glauchau. Das sorgt für Kritik.
Stefan Stolp
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
Mehr Artikel