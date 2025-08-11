Straßenbau in Glauchau-Reinholdshain

Die Straße von Glauchau-Reinholdshain nach Ebersbach wird in Ordnung gebracht.

Im Glauchauer Ortsteil Reinholdshain wird die Oertelshainer Straße in Ordnung gebracht. Betroffen ist der Abschnitt von der Ebersbacher Straße bis kurz nach der Autobahnunterführung. Die Arbeiten umfassen die Reparatur der Fahrbahnoberfläche und der Bankette einschließlich der Erneuerung der Markierung. Sie sollen im Zeitraum vom 6. bis 17....