Stuntshow auf Obi-Parkplatz in Meerane: Wirkt sich ein Unfall in Baden-Württemberg auf das Sicherheitskonzept aus?

Das Team von „Dynamit auf Rädern“ gastiert auf dem Obi-Parkplatz. Dort sollen zwischen Show- und Zuschauerbereich als Schutzzone auch viele Altfahrzeuge stehen.

Vor der Stuntshow mit PS-starken Monstertrucks auf dem Obi-Parkplatz in Meerane rücken Sicherheitsfragen in den Mittelpunkt des Interesses. Bei der Show eines anderen Anbieters am Pfingstmontag in Leinfelden-Echterdingen gab es einen Unfall. Im Ort, der sich südlich von Stuttgart befindet, ist ein Auto im Zuschauerbereich gelandet. Fünf...