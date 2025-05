Tassos Marktfrau in Meerane: Warum Stadttechnik-Mitarbeiter mit einer Hebebühne am Wandbild anrücken

Knapp ein Jahr nach der Fertigstellung wird in der Innenstadt ein Wunsch von Graffiti-Künstler Jens Müller erfüllt. Dafür stehen rund 2000 Euro zur Verfügung und hilft ein Sponsor mit Technik.

Ein Einsatz in luftiger Höhe wartet auf die Kräfte der Stadttechnik in der Innenstadt in Meerane. Sie werden einige Tage auf einer Hebebühne in einer Höhe von bis zu 16 Metern arbeiten. Und einen Schutzanstrich am riesigen Wandbild mit dem Motiv der kleinen Marktfrau auftragen. Damit geht ein Wunsch, den Graffiti-Künstler Jens Müller alias...