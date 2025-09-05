Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Tina Schwarz kommt nach Waldenburg: Was hinter dem Besuch der Influencerin und Lipödem-Expertin steckt

Tina Schwarz ist am Samstag in Waldenburg zu Gast.
Bild: Inna Rose/PF
Tina Schwarz ist am Samstag in Waldenburg zu Gast.
Tina Schwarz ist am Samstag in Waldenburg zu Gast. Bild: Inna Rose/PF
Glauchau
Tina Schwarz kommt nach Waldenburg: Was hinter dem Besuch der Influencerin und Lipödem-Expertin steckt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Expertin, die auf Instagram rund 7500 Follower hat, gibt es am Samstag zwei Live-Talks. Sie nimmt eine Einladung aus dem Kompressionsatelier von Isabel Klein an. Warum?

Influencerin Tina Schwarz ist am Samstag in Waldenburg zu Gast. Sie unterstützt Frauen mit der chronischen Krankheit Lipödem. Dabei setzt Tina Schwarz, die selbst Lipödem-Patientin ist, als Coach auf einen ganzheitlichen Ansatz mit Bewegung, Ernährung und innerer Einstellung. Tina Schwarz wird als Gast an der Neueröffnung des...
