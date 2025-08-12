Todesmarsch: Landes-Rabbiner ist berührt von Aufarbeitung in Waldenburg

Zsolt Balla besucht Waldenburg, wo im Jahr 1945 etwa 1100 jüdische Häftlinge nach einem Todesmarsch ankamen. Was den Rabbiner zu Tränen rührte.

Er war zu Tränen gerührt, als er das sah: 500 farbige Bilder, etwa in A5-Größe, liegen auf dem steinernen Fußboden. Sie alle zeigen menschliche Porträts. Meist sind es Frauen mit sorgenvollen, ängstlichen, vor allen aber mit harten Blicken, die schauderhafte Erlebnisse vermuten lassen. Eines der Bilder spricht ihn besonders an. Es zeigt ein...