Unfall in Oberwiera: Pick-up prallt gegen Mähfahrzeug

Bei einem Unfall in Neukirchen ist eine Person verletzt worden.

Am Dienstagnachmittag ist es im Oberwieraer Ortsteil Neukirchen zu einem schweren Unfall gekommen. Gegen 13.40 Uhr prallte auf der Glauchauer Straße am Ortsausgang in Richtung Weidensdorf ein Pick-up gegen ein Fahrzeug der Straßenmeisterei, das zwei Mitarbeiter für Mäharbeiten am Straßenrand eingesetzt hatten. Beide blieben nach ersten...