Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Pick-up ist in Neukirchen auf ein Mähfahrzeug der Straßenmeisterei geprallt.
Ein Pick-up ist in Neukirchen auf ein Mähfahrzeug der Straßenmeisterei geprallt. Bild: Andreas Kretschel
Ein Pick-up ist in Neukirchen auf ein Mähfahrzeug der Straßenmeisterei geprallt.
Ein Pick-up ist in Neukirchen auf ein Mähfahrzeug der Straßenmeisterei geprallt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Unfall in Oberwiera: Pick-up prallt gegen Mähfahrzeug
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Unfall in Neukirchen ist eine Person verletzt worden.

Am Dienstagnachmittag ist es im Oberwieraer Ortsteil Neukirchen zu einem schweren Unfall gekommen. Gegen 13.40 Uhr prallte auf der Glauchauer Straße am Ortsausgang in Richtung Weidensdorf ein Pick-up gegen ein Fahrzeug der Straßenmeisterei, das zwei Mitarbeiter für Mäharbeiten am Straßenrand eingesetzt hatten. Beide blieben nach ersten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
07:10 Uhr
6 min.
Wie weiter mit Wehrdienst und erstarkter AfD? Das fordert Michael Kretschmer bei Sandra Maischberger
Michael Kretschmer am späten Mittwochabend im Gespräch mit ARD-Talkerin Sandra Maischberger.
In der Bundesregierung gibt es Knatsch um den neuen Wehrdienst und die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern treiben manchem angesichts der starken AfD den Angstschweiß auf die Stirn. Sachsens Landesvater war deshalb zu Gast in der ARD.
Patrick Hyslop
07:04 Uhr
2 min.
Polizei räumt Hausbesetzung im Leipziger Osten
An der Fassade des besetzten Hauses in Leipzig-Einertstraße hängen Transparente.
Nach einer Hausbesetzung im Leipziger Osten ermittelt die Polizei gegen vier Menschen. Unterstützer demonstrierten friedlich.
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
14.09.2025
2 min.
Pick-up in Chemnitz gestohlen - Polizei sucht Zeugen
Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl dieses Pick-ups geben können.
Der Mercedes war umgebaut worden und stand Anfang März zum Verkauf. An das Fahrzeug wurden gestohlene Kennzeichen angebracht.
Babette Zaumseil
08.09.2025
4 min.
So groß wie rund 60 Fußballfelder: Neuer Anlauf für riesigen Solarpark in Oberwiera
Der Gemeinderat beschäftigt sich am Mittwoch wieder mit den Plänen für einen 44-Hektar-Solarpark in Oberwiera.
Seit mehr als vier Jahren erregen die Solarpark-Pläne die Gemüter. Obwohl der Gemeinderat das Vorhaben schon einmal abgelehnt hat, nimmt der Investor am Mittwoch einen neuen Anlauf. „Freie Presse“ beantwortet alle wichtigen Fragen.
Holger Frenzel
Mehr Artikel