Unfall mit hohem Sachschaden auf der B 175 bei Remse

Auf der B 175 zwischen Remse und Glauchau hat es gekracht. Der Sachschaden liegt bei 5000 Euro

Auf der Bundesstraße 175 etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang Remse in Richtung Glauchau ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Pkw am Freitagabend auf einen vorausfahrenden Transporter auf, weil dieser offenbar verkehrsbedingt abbremsen musste. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurde am...