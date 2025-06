Verdienstorden für Meeraner Ex-Bürgermeister Lothar Ungerer

Er war 21 Jahre lang Stadtchef in Meerane und trieb den Industriepark entscheidend voran. Am Dienstag erhält Ungerer die Auszeichnung in Dresden.

Meerane. Der langjährige Bürgermeister von Meerane Lothar Ungerer wird am kommenden Dienstag bei einer Festveranstaltung im Dresdner Residenzschloss mit dem Verdienstorden des Freistaates Sachsen ausgezeichnet. Das teilte Regierungssprecher Ralph Schreiber am Mittwoch mit. Demnach bekommen 13 verdiente Persönlichkeiten die Auszeichnung.

Ungerer habe sich von 2001 bis 2022 mit „außerordentlichem Engagement“ als Bürgermeister der Stadt Meerane eingesetzt und sich als Vorsitzender des Abwasserzweckverbandes Götzenthal engagiert, hieß es zur Begründung. In beiden Funktionen sei ihm „die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Meerane besonders wichtig“ gewesen. Damit dürfte insbesondere die Entwicklung des Industrieparks Meerane/Crimmitschau gemeint sein, die gut ein Jahrzehnt lang eines seiner Hauptprojekte war.

Chef des Landesbildungsrates

Über fünf Wahlperioden habe er aktiv von 2011 bis 2021 als Vorsitzender des Landesbildungsrates gewirkt und in diesem Amt die oberste Schulaufsichtsbehörde bei Angelegenheiten von grundlegender Bedeutung für die Gestaltung des Bildungswesens beraten, so Regierungssprecher Schreiber.

Der in Wirtschaftskreisen gut vernetzte Lothar Ungerer war nach seinem Ausscheiden als Bürgermeister von Meerane im Jahr 2022 vor gut zwei Jahren von der Stadt Crimmitschau als Berater in Wirtschaftsangelegenheiten verpflichtet worden. (kru)