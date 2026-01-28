Verlust melden und warten: So funktioniert das digitale Fundbüro in Glauchau

Verlorene Gegenstände kann man jetzt rund um die Uhr online ans Fundbüro melden. Doch ganz so einfach ist das neue System für den Nutzer nicht.

Haben Sie schon einmal etwas verloren und wollten es im Glauchauer Fundbüro melden, doch die Öffnungszeiten passten nicht in ihren Zeitplan? Das geht jetzt viel unkomplizierter. Ab sofort kann man Verlustmeldungen in Glauchau online auf der Plattform www.verlustsache.de rund um die Uhr absetzen. Denn die Stadt Glauchau hat ihr Fundbüro...