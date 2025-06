VfB Empor in Fußball-Oberliga und HC in Handball-Regionalliga: Können zwei Top-Clubs in Glauchau bestehen?

Neben den Handballern duellieren sich künftig auch die Fußballer mit Teams aus Mitteldeutschland. Sie kämpfen in einer Kleinstadt um Fan-Interesse und Sponsoren-Zuschüsse. Ein Konfliktthema ist vom Tisch.

Aus dem Handball-Torhüter wird der Fußball-Stadionsprecher. Heiko Zwicker verfolgt die Entwicklung von zwei großen Sportvereinen in Glauchau genau. Der HC Glauchau/Meerane spielt in der Handball-Regionalliga und damit in der vierthöchsten Spielklasse. Als Sachsenmeister hat der VfB Empor Glauchau den Aufstieg in die Fußball-Oberliga und damit...