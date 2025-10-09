Vogelliebhaber zeigen in Waldenburg ihre Exoten

Die Turnhalle der Grundschule in Waldenburg verwandelt sich in eine bunte Dschungellandschaft.

Am Wochenende verwandelt sich die Turnhalle der Altstädter Grundschule in Waldenburg in eine Dschungellandschaft. Denn der Verein Vogelliebhaber Waldenburg lädt zur Schau exotischer Vögel ein. Nach Angaben des Vereins sind am 11. und 12. Oktober jeweils in der Zeit von 9 bis 18 Uhr beziehungsweise 9 bis 17 Uhr viele Sittiche, Papageien und...