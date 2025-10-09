Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Exotische Vögel aus sechs Kontinenten sind in Waldenburg zu sehen.
Exotische Vögel aus sechs Kontinenten sind in Waldenburg zu sehen. Bild: Eberhard Mädler/Archiv
Exotische Vögel aus sechs Kontinenten sind in Waldenburg zu sehen.
Exotische Vögel aus sechs Kontinenten sind in Waldenburg zu sehen. Bild: Eberhard Mädler/Archiv
Glauchau
Vogelliebhaber zeigen in Waldenburg ihre Exoten
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Turnhalle der Grundschule in Waldenburg verwandelt sich in eine bunte Dschungellandschaft.

Am Wochenende verwandelt sich die Turnhalle der Altstädter Grundschule in Waldenburg in eine Dschungellandschaft. Denn der Verein Vogelliebhaber Waldenburg lädt zur Schau exotischer Vögel ein. Nach Angaben des Vereins sind am 11. und 12. Oktober jeweils in der Zeit von 9 bis 18 Uhr beziehungsweise 9 bis 17 Uhr viele Sittiche, Papageien und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
2 min.
Wie der Todesmarsch in Waldenburg endete
Marian Kretschmer zeigt Teile seiner Graphic Novel, die demnächst erscheinen soll.
In Waldenburger Schloss zeigt das Museum mit einer Sonderausstellung ein Stück fast vergessener Stadtgeschichte.
Stefan Stolp
25.09.2025
3 min.
Hochwasserschutz in Waldenburg: Das kann noch Jahre dauern
Zwischen Remse und Waldenburg war 2013 die Mulde extrem über die Ufer getreten.
In der Töpferstadt Waldenburg gibt es drei Vorhaben zum Hochwasserschutz. Doch frühestens 2027 könnte das erste umgesetzt werden.
Stefan Stolp
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
Mehr Artikel