Vollsperrung in Meerane: Bauarbeiten auf der Hermannstraße ab Montag

In der Meeraner Hermannstraße wird die Trinkwasserleitung erneuert. Das hat Auswirkungen auf die Anwohner und den innerstädtischen Verkehr.

Ab Montag ist die Hermannstraße in Meerane für mehrere Wochen gesperrt. Als Grund gibt die Stadt Bauarbeiten des Regionalen Zweckverbandes Wasserversorgung an. Der Verband will in der Hermannstraße die Trinkwasserleitung erneuern. Voraussichtlich Ende September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.