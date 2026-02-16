Vom Eigenheim bis zum sanierten Denkmal: Wo man in Glauchau künftig wohnen kann

In Glauchau laufen auf dem Wohnungsmarkt derzeit mehrere Neubau- und Sanierungsvorhaben. Wie sich das Stadtbild dabei ändert.

Im Vergleich zu anderen Städten wie etwa Meerane oder Waldenburg gibt es auf dem Wohnungsmarkt in Glauchau derzeit viel Bewegung. Sowohl im Bereich des Wohnungsneubaus und des Neubaus von Eigenheimen als auch auf dem Sektor der Haussanierungen steht Glauchau derzeit gut da. Die „Freie Presse“ listet ein paar Beispiele auf.