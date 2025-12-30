Von der Weltraumfirma an die Glauchauer Modellbahnplatte

Rainer Brenner ist der neue Chef der Glauchauer Modellbahnfreunde. Der Ingenieur für Weltraumtechnik bringt aber auch in seinem Laden Kinderaugen zum Leuchten.

Rainer Brenner hat Ja gesagt. Und das nicht zum ersten Mal. Als seine Vereinskollegen den Glauchauer fragten, ob er nicht den Vorsitz des Vereins der Modellbahnfreunde übernehmen, genauer gesagt, für den Vorsitz kandidieren will, sagte er nach einigem Zögern zu. „Es hat sich ja sonst keiner gefunden“, sagt Brenner mit einem Schmunzeln auf...