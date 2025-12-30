MENÜ
Rainer Brenner, Ingenieur für Weltraumtechnik, ist der neue Chef der Glauchauer Modellbahnfreunde.
Rainer Brenner, Ingenieur für Weltraumtechnik, ist der neue Chef der Glauchauer Modellbahnfreunde. Bild: Andreas Kretschel
Modere Technik hält Einzug in das Modelbahnwesen. Tino Witthauer (links) und Jens Strokosch betreuen den Aufbau einer TT-Anlage, die komplett digital geplant wurde und gesteuert wird.
Modere Technik hält Einzug in das Modelbahnwesen. Tino Witthauer (links) und Jens Strokosch betreuen den Aufbau einer TT-Anlage, die komplett digital geplant wurde und gesteuert wird. Bild: Andreas Kretschel
Im Domizil der Glauchauer Modellbahner an der Österreicher Straße finden regelmäßig Ausstellungen statt. Die Fassade ist jüngst auf Vordermann gebracht worden.
Im Domizil der Glauchauer Modellbahner an der Österreicher Straße finden regelmäßig Ausstellungen statt. Die Fassade ist jüngst auf Vordermann gebracht worden. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Von der Weltraumfirma an die Glauchauer Modellbahnplatte
Von Stefan Stolp
Rainer Brenner ist der neue Chef der Glauchauer Modellbahnfreunde. Der Ingenieur für Weltraumtechnik bringt aber auch in seinem Laden Kinderaugen zum Leuchten.

Rainer Brenner hat Ja gesagt. Und das nicht zum ersten Mal. Als seine Vereinskollegen den Glauchauer fragten, ob er nicht den Vorsitz des Vereins der Modellbahnfreunde übernehmen, genauer gesagt, für den Vorsitz kandidieren will, sagte er nach einigem Zögern zu. „Es hat sich ja sonst keiner gefunden“, sagt Brenner mit einem Schmunzeln auf...
