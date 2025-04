Waldenburg: Tourismusamt zieht in den Ratssaal

Weil das Naturalienkabinett aufwendig saniert wird, ziehen die Touristiker ins Rathaus.

Waldenburg.

Das Tourismusamt der Stadt Waldenburg zieht vorübergehend ins Rathaus um. Das teilte Anne Krzyminiewski vom Museum Naturalienkabinett mit, wo das Tourismusamt der Töpferstadt normalerweise untergebracht ist. Dort muss es auf Zeit wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten ausziehen. Ein Wasserschaden hatte einen sehr langen Rechtsstreit nach sich gezogen. Der Wasserschaden wird derzeit aufwendig behoben. Das Team vom Tourismusamt ist nun dienstags 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und donnerstags 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr im Ratssaal im ersten Obergeschoss erreichbar. Anliegen könnten auch telefonisch an Ruf 037608 21000 oder per E-Mail an [email protected] gerichtet werden, so Krzyminiewski. (kru)