  Waldenburger Umsonst-Laden: Dinge abgeben, Dinge mitnehmen – ganz einfach, oder doch nicht?

Rebecca Sutton, Ilona Eichler, Lisa Landgraf und Susann Hoffmann (v. l.) planen den Laden.
Rebecca Sutton, Ilona Eichler, Lisa Landgraf und Susann Hoffmann (v. l.) planen den Laden. Bild: A. Kretschel
Rebecca Sutton, Ilona Eichler, Lisa Landgraf und Susann Hoffmann (v. l.) planen den Laden.
Glauchau
Waldenburger Umsonst-Laden: Dinge abgeben, Dinge mitnehmen – ganz einfach, oder doch nicht?
Von Stefan Stolp
Die Fraueninitiative „Waldenburg bewegt“ setzt auf Nachhaltigkeit und Teilen. Zum Hofflohmarkt am 31. Oktober soll der Umsonst-Laden eröffnet werden. Doch eine bange Frage stellt sich schon jetzt.

Das Prinzip funktioniert denkbar einfach: Nicht mehr gebrauchte, aber noch gut erhaltene Gegenstände gibt man im Laden ab, und wer diese Dinge braucht, kann sie sich kostenlos holen. In Waldenburg bereitet eine Gruppe von Frauen einen solchen Umsonst-Laden vor. „Man muss aber nicht zwingend etwas abgegeben haben, um etwas aus dem Laden zu...
