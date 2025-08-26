Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der Egghalde in Glauchau entstehen für den ADAC zwei Mehrfamilienhäuser.
An der Egghalde in Glauchau entstehen für den ADAC zwei Mehrfamilienhäuser. Bild: Andreas Kretschel
An der Egghalde in Glauchau entstehen für den ADAC zwei Mehrfamilienhäuser.
An der Egghalde in Glauchau entstehen für den ADAC zwei Mehrfamilienhäuser. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Was der ADAC mit diesem Glauchauer Wohnbaustandort zu tun hat
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Egghalde in Glauchau entstehen derzeit insgesamt 25 Wohnungen. Warum dabei ein halbes Jahr Zeitverzug aufgeholt werden muss.

Während drinnen der Innenausbau läuft, werden draußen schon die Wände verputzt und die Streifenfundamente für die künftigen Garagen angelegt. Bauarbeiter mehrerer Firmen und Gewerke tummeln sich gleichzeitig auf der Baustelle. Heizungs- und Sanitärleute, Maurer, die Putzkolonne. „Nächste Woche kommen noch zwei weitere Putzkolonnen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
20.08.2025
4 min.
DTM auf dem Sachsenring: Was Besucher wissen müssen
Am Wochenende ist wieder die DTM auf dem Sachsenring. Im Mittelpunkt steht dabei das Renngeschehen (Foto). Doch auch am Rande der Rennstrecke wird einiges geboten.
An die 50.000 Besucher werden am Wochenende bei der DTM auf dem Sachsenring erwartet. Dabei bietet das Event auch abseits der Rennstrecke einiges.
Cristina Zehrfeld
21.07.2025
1 min.
ADAC-Prüfdienst kommt nach Glauchau
Der ADAC-Prüfdienst bringt entsprechende Diagnosetechnik mit.
Am Mittwoch und Donnerstag kann man am Aue-Center sein Fahrzeug überprüfen lassen.
Jens Arnold
Mehr Artikel