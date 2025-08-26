Was der ADAC mit diesem Glauchauer Wohnbaustandort zu tun hat

An der Egghalde in Glauchau entstehen derzeit insgesamt 25 Wohnungen. Warum dabei ein halbes Jahr Zeitverzug aufgeholt werden muss.

Während drinnen der Innenausbau läuft, werden draußen schon die Wände verputzt und die Streifenfundamente für die künftigen Garagen angelegt. Bauarbeiter mehrerer Firmen und Gewerke tummeln sich gleichzeitig auf der Baustelle. Heizungs- und Sanitärleute, Maurer, die Putzkolonne. „Nächste Woche kommen noch zwei weitere Putzkolonnen...