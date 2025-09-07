Wichtige VW-Zufahrt: A 4-Abfahrt Meerane eineinhalb Wochen lang voll gesperrt

Bis zum 17. September können Autofahrer bei Meerane nicht auf die B 93 Richtung Zwickau fahren. Das betrifft vor allem Pendler zum VW-Werk.

Von Montag bis zum 17. September kommt es auf der A4 bei Meerane zu einer Sperrung der Abfahrten in beiden Fahrtrichtungen auf die B 93 Richtung VW-Werk, Zwickau und Crimmitschau. Das hat die Autobahn GmbH des Bundes mitgeteilt. Der abfahrende Verkehr kann die Richtung nach Meerane einschlagen und an der nächsten Anschlussstelle wenden.