Wie der Schlachthof in Glauchau gerettet werden soll

Der denkmalgeschützte Komplex des alten Schlachthofes in Glauchau wird verkauft. Die Erwerber haben auch schon einen Plan vorgelegt.

Der Erhalt des Glauchauer Schlachthofes soll gesichert werden. Zu diesem Zweck will die Stadt Glauchau das unter Denkmalschutz stehende Ensemble verkaufen, wobei der Kaufpreis noch ermittelt werden muss. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat im Dezember bereits gefasst.