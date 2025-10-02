Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Marian Kretschmer zeigt Teile seiner Graphic Novel, die demnächst erscheinen soll. Bild: Markus Pfeifer
Marian Kretschmer zeigt Teile seiner Graphic Novel, die demnächst erscheinen soll. Bild: Markus Pfeifer
Glauchau
Wie der Todesmarsch in Waldenburg endete
Redakteur
Von Stefan Stolp
In Waldenburger Schloss zeigt das Museum mit einer Sonderausstellung ein Stück fast vergessener Stadtgeschichte.

Im Schloss Waldenburg ist am Mittwoch die Sonderausstellung „Hunger nach Leben“ eröffnet worden. Sie widmet sich diesem fast vergessenen Kapitel der Waldenburger Stadtgeschichte mittels der ausdrucksstarken Arbeiten des Künstlers Marian Kretschmer.
