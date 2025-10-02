Wie der Todesmarsch in Waldenburg endete

Glauchau
In Waldenburger Schloss zeigt das Museum mit einer Sonderausstellung ein Stück fast vergessener Stadtgeschichte.
Im Schloss Waldenburg ist am Mittwoch die Sonderausstellung „Hunger nach Leben“ eröffnet worden. Sie widmet sich diesem fast vergessenen Kapitel der Waldenburger Stadtgeschichte mittels der ausdrucksstarken Arbeiten des Künstlers Marian Kretschmer.
