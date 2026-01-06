MENÜ
  • Wie soll es denn nun heißen? Das sind die beliebtesten Babynamen in Glauchau

Im Jahr 2025 wurden in Glauchau 317 Kinder geboren. Bild: Fabian Strauch/dpa
Glauchau
Wie soll es denn nun heißen? Das sind die beliebtesten Babynamen in Glauchau
Redakteur
Von Stefan Stolp
Im Glauchauer Klinikum wurden 2025 insgesamt 337 Kinder geboren, etwas mehr als im Vorjahr. Mit einem neuen Angebot sollen noch mehr werdende Eltern angelockt werden.

Kennen Sie Astrid Lindgrens „Michel aus Lönneberga“? Dann ist Ihnen sicher auch seine Schwester Ida ein Begriff. Möglicherweise ist diese literarische Figur ja ein Grund dafür, dass der seit dem Mittelalter gebräuchliche Vorname heute so beliebt ist. Laut der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) gehört Ida derzeit zu den häufigsten...
