XXL-Solarpark in Oberwiera: Investor wedelt mit Geldscheinen, Gemeinderat bleibt bei Ablehnung und Gäste spenden Applaus

Zum dritten Mal in zwei Monaten haben sich die Kommunalpolitiker mit dem 45-Millionen-Euro-Projekt beschäftigt. Warum das Ergebnis für schlechte Laune bei Bürgermeister Holger Quellmalz sorgt.

100.000 Euro. Die Zahl macht am Montagabend zur Sitzung des Gemeinderates in Oberwiera immer wieder die Runde. So viel Geld könnte durch Umlagen im Zusammenhang mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz pro Jahr in die Gemeindekasse fließen. Damit werben Bürgermeister Holger Quellmalz (CDU) und Investor Cajus Richter vor rund 50 Zuhörern für den...