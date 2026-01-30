Zauber der Wunderkammer: Ferienprogramm für Kinder im Naturalienkabinett in Waldenburg

Das Naturalienkabinett verwandelt sich in einen Abenteuerspielplatz für kleine Entdecker.

Das Naturalienkabinett in Waldenburg lädt Familien und Kinder zu einem Ferienprogramm unter dem Titel „Wunderbar kurios – Schätze aus der Wunderkammer“ ein. Die Veranstaltungen finden vom 9. bis 20. Februar am Ausweichort Markt 16 in Waldenburg statt. Termine sind am 10., 11., 17. und 18. Februar, jeweils von 13 bis 14.30 Uhr. Das Angebot...