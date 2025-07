Zeugen gesucht: Einbrecher stehlen Baustoffe und Werkzeug in Waldenburg

Zwischen Freitag und Montag früh verschafften sich die Diebe Zugang zum Wohnhaus.

Die Polizei sucht im Falle eines Einbruchs in ein Wohnhaus der Waldenburger Altstadt am Wochenende nach Zeugen. Laut dem Verantwortlichen der Polizeidirektion Zwickau, Sebastian Schmidt, sind die Unbekannten zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh in das Haus auf der Schäferstraße eingestiegen. Aus dem Inneren haben sie Baustoffe und Werkzeuge im Wert von 5000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen Freitag 16 Uhr und Montag 7 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schäferstraße und der Waldenburger Altstadt gesehen haben. Wer einen Hinweis zur Tat geben kann oder Informationen zu den Tätern hat, kann sich beim Glauchauer Polizeirevier unter der Telefonnummer 03763 640 melden. (schöj)