„Zippelborn“: Sorge um Glauchaus älteste Quelle

Seit Jahrhunderten fließt im Äußeren Stadtgraben in Glauchau Wasser aus dem Gestein. Jetzt droht die Mauer-Umfassung der Quelle zusammenzubrechen.

Kennen Sie den „Zippelborn“ oder den „Zippelbrunnen“, wie er auch genannt wird? Das ist Glauchaus wohl älteste Quelle. Und sie befindet sich mitten in der Innenstadt. Seit Jahrhunderten fließt dort das Wasser aus dem Gestein, manchmal „zippelt“ es aber nur, wie die Einheimischen sagen, deshalb der eigenartige Name. Die Quelle, die...