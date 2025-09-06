Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So sieht es derzeit am „Zippelborn" im Äußeren Stadtgraben aus.
So sieht es derzeit am „Zippelborn" im Äußeren Stadtgraben aus. Bild: Stefan Stolp
So sieht es derzeit am „Zippelborn" im Äußeren Stadtgraben aus.
So sieht es derzeit am „Zippelborn" im Äußeren Stadtgraben aus. Bild: Stefan Stolp
Glauchau
„Zippelborn“: Sorge um Glauchaus älteste Quelle
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Jahrhunderten fließt im Äußeren Stadtgraben in Glauchau Wasser aus dem Gestein. Jetzt droht die Mauer-Umfassung der Quelle zusammenzubrechen.

Kennen Sie den „Zippelborn“ oder den „Zippelbrunnen“, wie er auch genannt wird? Das ist Glauchaus wohl älteste Quelle. Und sie befindet sich mitten in der Innenstadt. Seit Jahrhunderten fließt dort das Wasser aus dem Gestein, manchmal „zippelt“ es aber nur, wie die Einheimischen sagen, deshalb der eigenartige Name. Die Quelle, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.08.2025
2 min.
40.000 Euro für kleine Vorhaben in Westsachsen
40.000 Euro gibt es dieses Jahr innerhalb des Bürgerbudgets des Landkreises.
Innerhalb des „kommunalen Bürgerbudgets“ des Landkreises Zwickau werden 24 Einzelvorhaben unterstützt.
Stefan Stolp
15.07.2025
2 min.
Glauchauer Bürgerhaushalt: Stadt sammelt Vorschläge der Einwohnerschaft
Im diesjährigen Glauchauer Bürgerhaushalt stehen knapp 100.000 Euro zur Verfügung.
Noch bis zum 31. Juli können Ideen für den Bürgerhaushalt 2025 im Rathaus eingereicht werden. Insgesamt stehen fast 100.000 Euro zur Verfügung.
Stefan Stolp
19:05 Uhr
1 min.
Spätes Tor: Tunesien macht WM-Teilnahme perfekt
Mohamed Ali Ben Romdhane (l) machte Tunesiens WM-Teilnahme perfekt.
Tunesien jubelt: Ein Tor in der Nachspielzeit sichert dem Team die Teilnahme an der Fußball-WM 2026 – zum siebten Mal in der Geschichte des Landes.
19:05 Uhr
5 min.
Wieder Krise in Paris: Diese Folgen hat der Regierungssturz
Nicht nur für den Premier auch für Macron ist es eine Schlappe. (Archivbild)
Der Schuss ging nach hinten los: Statt Rückenwind für ihren Sparhaushalt zu bekommen, steht Frankreichs Regierung vor dem Aus. Was heißt das für das verschuldete Land und seine Partner?
den dpa-Korrespondentinnen und -Korrespondenten
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel