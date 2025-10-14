Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand in Meerane

In der Philippstraße ist es am Dienstagmittag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Das Feuer brach in der Küche aus.

In Meerane ist zu einem Wohnungsbrand gekommen. In der Philippstraße brach gegen Mittag in einem Wohnhaus um zweiten Stock ein Feuer aus. Die Meeraner Feuerwehr wurde nach den Worten des Einsatzleiters Lutz Müller um 11.33 Uhr alarmiert und rückte mit sechs Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften aus. Wie Müller weiter sagte, war das Feuer in der...