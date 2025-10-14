Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand in Meerane

Glauchau
In der Philippstraße ist es am Dienstagmittag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Das Feuer brach in der Küche aus.
In Meerane ist zu einem Wohnungsbrand gekommen. In der Philippstraße brach gegen Mittag in einem Wohnhaus um zweiten Stock ein Feuer aus. Die Meeraner Feuerwehr wurde nach den Worten des Einsatzleiters Lutz Müller um 11.33 Uhr alarmiert und rückte mit sechs Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften aus. Wie Müller weiter sagte, war das Feuer in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.