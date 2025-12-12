Ausbau Zechenstraße in Hohenstein-Ernstthal: Wie steht es kurz vor der Winterpause?

Hohenstein-Ernstthal
Seit April 2024 wird an der Zechenstraße gebaut. Doch fertig wird die Straße auch in diesem Jahr nicht. Wie ist der aktuelle Stand?
Die Beschwerde, die eine Hohenstein-Ernstthalerin dieser Tage ans städtische Bauamt und die „Freie Presse“ geschrieben hat, lässt Schlimmes vermuten: Von 20 Zentimeter tiefem Schlamm und fehlender Straßenbeleuchtung vorm Wohnhaus ist da die Rede. Es gebe, so heißt es, „Informationsbedarf über den Stand der Baumaßnahme“. Dabei geht es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.