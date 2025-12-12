MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dieser Abschnitt der Zechenstraße soll in den nächsten Tagen fertig werden.
Dieser Abschnitt der Zechenstraße soll in den nächsten Tagen fertig werden. Bild: Andreas Kretschel
Dieser Abschnitt der Zechenstraße soll in den nächsten Tagen fertig werden.
Dieser Abschnitt der Zechenstraße soll in den nächsten Tagen fertig werden. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Ausbau Zechenstraße in Hohenstein-Ernstthal: Wie steht es kurz vor der Winterpause?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit April 2024 wird an der Zechenstraße gebaut. Doch fertig wird die Straße auch in diesem Jahr nicht. Wie ist der aktuelle Stand?

Die Beschwerde, die eine Hohenstein-Ernstthalerin dieser Tage ans städtische Bauamt und die „Freie Presse“ geschrieben hat, lässt Schlimmes vermuten: Von 20 Zentimeter tiefem Schlamm und fehlender Straßenbeleuchtung vorm Wohnhaus ist da die Rede. Es gebe, so heißt es, „Informationsbedarf über den Stand der Baumaßnahme“. Dabei geht es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
17:00 Uhr
4 min.
Besetzung des Chefsessels im Hohenstein-Ernstthaler Bauamt: Räte verweigern OB Kluge die Gefolgschaft
Oberbürgermeister Lars Kluge hat die Sachgebietsleiterin Angela Höller als Nachfolgerin des amtierenden Bauamtsleiters Ulrich Weber vorgeschlagen.
Wer wird Nachfolger des Bauamtsleiters Ulrich Weber, der im März in den Ruhestand geht? Es gibt zwei Bewerber. Doch dem Vorschlag des Oberbürgermeisters wollen die Stadträte nicht folgen. Warum nicht?
Cristina Zehrfeld
09.12.2025
3 min.
Gerüchteküche brodelt: Bleiben die Pächter dem Berggasthaus in Hohenstein-Ernstthal treu?
Charoula Papachristou und Ilias Patrikas wollen nächstes Jahr im Berggasthaus starten.
Oberbürgermeister Lars Kluge ist mächtig verärgert. Seit Tagen kursieren Gerüchte, dass das Pächterehepaar sich vom Berggasthaus zurückzieht, ehe es losgeht. Was ist dran?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel