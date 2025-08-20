Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Lichtensteiner Fußballer auf dem Weg zur Urteilsverkündung. Er erschlug seinen Jugendtrainer, der ihn mit 15 vergewaltigt hatte.
Der Lichtensteiner Fußballer auf dem Weg zur Urteilsverkündung. Er erschlug seinen Jugendtrainer, der ihn mit 15 vergewaltigt hatte. Bild: Manuela Müller
Hohenstein-Ernstthal
Axtmord von Lichtenstein: Gerichtsurteil im Fall eines vergewaltigten Fußballers
Redakteur
Von Manuela Müller
Der Prozess um den Tod eines Lichtensteiner Fußballtrainers ist beendet. Am Mittwoch hat das Landgericht Zwickau das Urteil gegen den Mann gesprochen, der seinen alten Trainer mit der Axt erschlug.

Es war Mord, sagt das Gericht. Der Fußballer, der vor zwei Jahren seinen Jugendtrainer getötet hat, ist am Mittwoch verurteilt worden. Nach Ansicht des Zwickauer Landgerichts lud er den Mann zu sich nach Hause ein, nutzte seine Arglosigkeit und tötete ihn. Heimtückisch habe er sich von hinten mit der Axt genähert und ihn erschlagen. Der...
