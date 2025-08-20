Axtmord von Lichtenstein: Gerichtsurteil im Fall eines vergewaltigten Fußballers

Der Prozess um den Tod eines Lichtensteiner Fußballtrainers ist beendet. Am Mittwoch hat das Landgericht Zwickau das Urteil gegen den Mann gesprochen, der seinen alten Trainer mit der Axt erschlug.

Es war Mord, sagt das Gericht. Der Fußballer, der vor zwei Jahren seinen Jugendtrainer getötet hat, ist am Mittwoch verurteilt worden. Nach Ansicht des Zwickauer Landgerichts lud er den Mann zu sich nach Hause ein, nutzte seine Arglosigkeit und tötete ihn. Heimtückisch habe er sich von hinten mit der Axt genähert und ihn erschlagen. Der...