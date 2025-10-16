Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Zug bei Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof Chemnitz in Richtung Zwickau.
Ein Zug bei Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof Chemnitz in Richtung Zwickau. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Ein Zug bei Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof Chemnitz in Richtung Zwickau.
Ein Zug bei Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof Chemnitz in Richtung Zwickau. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Wüstenbrand führen zu wesentlichen Fahrplanänderungen
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fahrgäste sollten sich unbedingt vor Antritt der Fahrt informieren, um beim Warten am Bahnhof keine unliebsame Überraschung zu erleben.

Bauarbeiten des für die Eisenbahninfrastruktur zuständigen bundeseigenen Unternehmens DB Infrago zwischen Chemnitz und Wüstenbrand beeinflussen den Zugverkehr. Darauf macht die Mitteldeutsche Regiobahn aufmerksam. Vom 20. Oktober bis 5. Dezember werden Schwellenarbeiten durchgeführt. Dadurch stehen die Streckenabschnitte Chemnitz Hbf–Siegmar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
13.10.2025
1 min.
Gleise am Bahnhof Wüstenbrand sollen neu geordnet werden
Im Bahnhof Wüstenbrand sind Arbeiten an den Gleisanlagen geplant.
Eine Ausschreibung kündigt ein größeres Bauprojekt im Wüstenbrander Bahnhof an.
Konrad Rüdiger
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.09.2025
3 min.
Baum blockierte Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz: Strecke am Abend wieder frei
Ein Baum war zwischen Frankenstein und Kleinschirma auf die Bahnstrecke gestürzt. Während der Fällarbeiten war der Bahnverkehr unterbrochen.
Ein Baum auf den Gleisen hatte seit Dienstagmorgen den Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz behindert. Fahrgäste wurden aus einem Zug evakuiert.
Cornelia Schönberg
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel