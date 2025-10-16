Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Wüstenbrand führen zu wesentlichen Fahrplanänderungen

Fahrgäste sollten sich unbedingt vor Antritt der Fahrt informieren, um beim Warten am Bahnhof keine unliebsame Überraschung zu erleben.

Bauarbeiten des für die Eisenbahninfrastruktur zuständigen bundeseigenen Unternehmens DB Infrago zwischen Chemnitz und Wüstenbrand beeinflussen den Zugverkehr. Darauf macht die Mitteldeutsche Regiobahn aufmerksam. Vom 20. Oktober bis 5. Dezember werden Schwellenarbeiten durchgeführt. Dadurch stehen die Streckenabschnitte Chemnitz Hbf–Siegmar...