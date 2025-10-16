Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Wüstenbrand führen zu wesentlichen Fahrplanänderungen

Hohenstein-Ernstthal
Fahrgäste sollten sich unbedingt vor Antritt der Fahrt informieren, um beim Warten am Bahnhof keine unliebsame Überraschung zu erleben.
Bauarbeiten des für die Eisenbahninfrastruktur zuständigen bundeseigenen Unternehmens DB Infrago zwischen Chemnitz und Wüstenbrand beeinflussen den Zugverkehr. Darauf macht die Mitteldeutsche Regiobahn aufmerksam. Vom 20. Oktober bis 5. Dezember werden Schwellenarbeiten durchgeführt. Dadurch stehen die Streckenabschnitte Chemnitz Hbf–Siegmar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.