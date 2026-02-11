Bei den Lichtensteiner Modellbahnern gibt es Dampfmaschinen und einen Kult-Zug

In der „Alten Färberei“ im Grünthal in Lichtenstein stellt der Modellbahnclub 3/22 Lichtenstein aus. Bei der Vorbereitung gab es eine neue Idee und eine kleine Tücke.

Ohne Dampf ging bei der Eisenbahn früher nichts, dann kamen Diesel und Strom. Doch bei den Lichtensteiner Modellbahnern wird es im Rahmen der Winterferien-Ausstellungen noch einmal dampfen, denn mit Jörg Beierlein wurde ein Gastaussteller eingeladen, dessen große Begeisterung kleine Dampfmaschinen sind. „Befeuert" werden sie mit Gas oder...