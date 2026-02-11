MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jörg Beierlein stellt Dampfmaschinen aus. Lichtenstein im Kleinformat ist auch zu sehen.
Jörg Beierlein stellt Dampfmaschinen aus. Lichtenstein im Kleinformat ist auch zu sehen. Bild: Markus Pfeifer
Jörg Beierlein stellt Dampfmaschinen aus. Lichtenstein im Kleinformat ist auch zu sehen.
Jörg Beierlein stellt Dampfmaschinen aus. Lichtenstein im Kleinformat ist auch zu sehen. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Bei den Lichtensteiner Modellbahnern gibt es Dampfmaschinen und einen Kult-Zug
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der „Alten Färberei“ im Grünthal in Lichtenstein stellt der Modellbahnclub 3/22 Lichtenstein aus. Bei der Vorbereitung gab es eine neue Idee und eine kleine Tücke.

Ohne Dampf ging bei der Eisenbahn früher nichts, dann kamen Diesel und Strom. Doch bei den Lichtensteiner Modellbahnern wird es im Rahmen der Winterferien-Ausstellungen noch einmal dampfen, denn mit Jörg Beierlein wurde ein Gastaussteller eingeladen, dessen große Begeisterung kleine Dampfmaschinen sind. „Befeuert“ werden sie mit Gas oder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:40 Uhr
1 min.
Einbrecher in Lichtenstein hinterlassen erheblichen Schaden
Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in Lichtenstein.
In Lichtenstein ist eine Sporthalle Ziel eines Einbruchs geworden. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro – doch der Wert der Beute überrascht.
Lutz Kirchner
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
03.02.2026
2 min.
Lichtensteiner Feuerwehr soll neues Fahrzeug bekommen
Lichtensteiner Feuerwehr im Einsatz (2.v.r. Stadtwehrleiter René Klein). Ein neues Fahrzeug kann jetzt bestellt werden.
Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung die Aufträge vergeben. Bis die neue Technik kommt, dauert es jedoch noch eine ganze Weile. Und sie wird deutlich teurer als geplant.
Bernd Appel
Mehr Artikel