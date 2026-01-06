Bernsdorfer Orchester lädt zur musikalischen Weltreise in Oberlungwitz ein

Hohenstein-Ernstthal
Konzerte des Jugendblasorchesters Bernsdorf locken meist viele Gäste an. Deshalb findet das Neujahrskonzert in der Oberlungwitzer Kirche statt.
Am Sonntag startet das Jugendblasorchester Bernsdorf in der St.-Martins-Kirche in Oberlungwitz ins neue Jahr. Das Neujahrskonzert beginnt 15 Uhr und präsentiert unter dem Titel „Klang-Welt-Reise“ verschiedene internationale Werke. Als Solisten sind Toni Leuschner (Bandoneon), Andrea Hobson (Euphonium) und Robin Kürschner (Euphonium) mit...
