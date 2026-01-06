Bernsdorfer Orchester lädt zur musikalischen Weltreise in Oberlungwitz ein

Konzerte des Jugendblasorchesters Bernsdorf locken meist viele Gäste an. Deshalb findet das Neujahrskonzert in der Oberlungwitzer Kirche statt.

Am Sonntag startet das Jugendblasorchester Bernsdorf in der St.-Martins-Kirche in Oberlungwitz ins neue Jahr. Das Neujahrskonzert beginnt 15 Uhr und präsentiert unter dem Titel „Klang-Welt-Reise" verschiedene internationale Werke. Als Solisten sind Toni Leuschner (Bandoneon), Andrea Hobson (Euphonium) und Robin Kürschner (Euphonium) mit...