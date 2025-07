Besucherrekord beim Moto-GP auf dem Sachsenring: Obwohl Regencapes und Schirme lange die Szenerie beherrschten

Am Freitag startete der Moto-GP noch bei sommerlichen Temperaturen. Am Samstag wurde es nass. Doch es gab auch gute Nachrichten: Am Samstag wurde der Moto-GP-Termin für 2026 bekanntgegeben.

Am Sachsenring gehören Fanbekleidung und ausgefallene Kostüme für viele Besucher dazu. In diesem Jahr allerdings musste der Schick oft praktischen Erwägungen weichen. Die Fans waren darauf höchst unterschiedlich vorbereitet. Während die einen mit Cape und Gummistiefeln unterwegs waren, hatten andere nichts weiter dabei als T-Shirt, Shorts...