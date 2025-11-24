Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der Westseite (r.) der Callenberger Grundschule soll die Horterweiterung gebaut werden.
An der Westseite (r.) der Callenberger Grundschule soll die Horterweiterung gebaut werden. Bild: Markus Pfeifer
An der Westseite (r.) der Callenberger Grundschule soll die Horterweiterung gebaut werden.
An der Westseite (r.) der Callenberger Grundschule soll die Horterweiterung gebaut werden. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Callenberger Gemeinderat soll Millionenprojekt auf den Weg bringen
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eines der größten Bauvorhaben in der Callenberg soll im Sommer 2026 an der Grundschule im Ortsteil Langenberg starten. Planungsleistungen dafür werden auch an weit entfernte Firmen vergeben.

Wenn der Callenberger Gemeinderat am Dienstagabend zusammentrifft, geht es wieder einmal um ein Großprojekt, das voraussichtlich rund zweieinhalb Millionen Euro kosten wird. Der Rat soll Planungsleistungen für die Horterweiterung an der Grundschule Langenberg vergeben. Die Ausschreibung musste aufgrund der Gesamtkosten europaweit erfolgen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
01.10.2025
3 min.
Einwohnermeldeamt soll nach Callenberg zurückkehren
In den Flachbau der Volksbank (links) direkt neben dem Rathaus in Falken soll das Einwohnermeldeamt einziehen.
Seit 2011 ist das Callenberger Rathaus für die Melde- oder Passangelegenheiten seiner Bürger nicht mehr zuständig. Das soll sich nun ändern.
Cristina Zehrfeld
12.11.2025
3 min.
Endlich ein Rezept gegen Dummschwätzer: Callenberg hat jetzt einen Narrenbaum
Die Callenberger Jecken haben jetzt einen eigenen Narrenbaum. Doch wofür ist der gut?
Der Callenberger Faschingsverein hat auf dem Dorfplatz seinen eigenen Narrenbaum gepflanzt. Damit lassen die Jecken eine alte Tradition wieder aufleben – doch wofür steht der Baum eigentlich?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel