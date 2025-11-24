Callenberger Gemeinderat soll Millionenprojekt auf den Weg bringen

Hohenstein-Ernstthal
Eines der größten Bauvorhaben in der Callenberg soll im Sommer 2026 an der Grundschule im Ortsteil Langenberg starten. Planungsleistungen dafür werden auch an weit entfernte Firmen vergeben.
Wenn der Callenberger Gemeinderat am Dienstagabend zusammentrifft, geht es wieder einmal um ein Großprojekt, das voraussichtlich rund zweieinhalb Millionen Euro kosten wird. Der Rat soll Planungsleistungen für die Horterweiterung an der Grundschule Langenberg vergeben. Die Ausschreibung musste aufgrund der Gesamtkosten europaweit erfolgen....
