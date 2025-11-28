Callenberger Mohnshop ist umgezogen und setzt auf Kontraste

Kristin Stiegler bietet in ihrem Mohnshop nicht nur Produkte an, in denen der Mohn von Feldern der Familie steckt. Es gibt auch allerlei Geschenke, bei deren Optik eine eigene „Macke“ relevant ist.

Große Tüten mit Backmohn, aber auch der Mohnlikör oder Mohnschokolade sind die Renner im Callenberger Mohnshop von Familie Stiegler. Das kleine Geschäft ist kürzlich umgezogen und befindet sich nun fast direkt am Kreisverkehr an der B 180 am Nordrand von Callenberg. Die Adresse Spielsdorf 1a ist auch das Zuhause von Kristin und Hendrik...