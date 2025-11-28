Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kristin Stiegler in ihrem neuen Mohnshop in Callenberg.
Kristin Stiegler in ihrem neuen Mohnshop in Callenberg. Bild: Markus Pfeifer
Kristin Stiegler in ihrem neuen Mohnshop in Callenberg.
Kristin Stiegler in ihrem neuen Mohnshop in Callenberg. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Callenberger Mohnshop ist umgezogen und setzt auf Kontraste
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kristin Stiegler bietet in ihrem Mohnshop nicht nur Produkte an, in denen der Mohn von Feldern der Familie steckt. Es gibt auch allerlei Geschenke, bei deren Optik eine eigene „Macke“ relevant ist.

Große Tüten mit Backmohn, aber auch der Mohnlikör oder Mohnschokolade sind die Renner im Callenberger Mohnshop von Familie Stiegler. Das kleine Geschäft ist kürzlich umgezogen und befindet sich nun fast direkt am Kreisverkehr an der B 180 am Nordrand von Callenberg. Die Adresse Spielsdorf 1a ist auch das Zuhause von Kristin und Hendrik...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
18:21 Uhr
5 min.
Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Renten-Pakets
Die Enthaltung der Linken verändert die Ausgangslage für die Abstimmung am Freitag.
Merz und Spahn kämpfen um jede Unionsstimme für das umstrittene Rentenpaket. Jetzt kommt Hilfe von einer Seite, auf die CDU und CSU nicht angewiesen sein wollen.
Michael Fischer und Basil Wegener, dpa
21.11.2025
1 min.
Mohnleckereien, Glühwein und weitere Köstlichkeiten aus der Region sollen zur Adventsschau locken
Viele Anbieter aus der Region wollen für eine abwechslungsreiche Adventsschau sorgen.
Im Gartencenter am Sachsenring wird die Vorweihnachtszeit schon am Sonntag eingeläutet. Viele Anbieter aus der Region sind mit dabei.
Markus Pfeifer
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
23.11.2025
3 min.
Marmelade, Mohn und vieles mehr – Adventsschau der Gartenbaumschule bietet viel Leckeres
Uwe Sieger, Chef der Garten-Baumschule, mit Eva Melzer von „Holunder & Co.“
Dekoartikel, winterfeste Pflanzen und sogar schon Weihnachtsbäume weckten bei der Adventsschau im Gartencenter am Sachsenring Interesse. Auch regionale Köstlichkeiten waren Thema.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel